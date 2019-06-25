Появилось видео эпичной драки бомжа и парня в центре Киева (18+)

Вечером понедельника, 24 июня, в центре Киева произошло курьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», бомж подрался с молодым парнем, который решил справить малую нужду прямо на Бессарабской площади.
Видно, что этот кусок центра уже напоминает помойку – повсюду мусор, пьяные люди и бомжи.
Видео публикует «Информатор».
Драка продолжалась достаточно долго в разных локациях.
В итоге пожилой бомж сбежал в ТЦ «Арена Сити».
Видео 18+
Как писала «Фраза», на окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином.