Появилось видео эпичной драки бомжа и парня в центре Киева (18+)

Вечером понедельника, 24 июня, в центре Киева произошло курьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», бомж подрался с молодым парнем, который решил справить малую нужду прямо на Бессарабской площади.

Видно, что этот кусок центра уже напоминает помойку – повсюду мусор, пьяные люди и бомжи.

Видео публикует «Информатор».

Драка продолжалась достаточно долго в разных локациях.

В итоге пожилой бомж сбежал в ТЦ «Арена Сити».

Видео 18+

Как писала «Фраза», на окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином.