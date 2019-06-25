Порошенко захотел переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Грузию нужно переименовать. Как выяснили журналисты «Фразы», он призвал вернуть стране древнее историческое название Сакартвело.

Об этом Петр Порошенко заявил в «Фейсбуке».

Комментируя протесты в Тбилиси, он сказал, что «Россия нанесла новый удар: по туристическому сектору, закрыв авиасообщение». Он посоветовал украинцам отдыхать в Грузии.

Также Петр Порошенко сказал, что «украинским властям стоит задуматься о переименовании Грузии в Сакартвело». Он напомнил, что Тбилиси изменил написание с Kiev на Kyiv.

Как писала «Фраза», в Тбилиси под флагами Украины и США штурмовали парламент страны.