Появилось видео, как в Киеве группа молодчиков в балаклавах подожгла маршрутки

В понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра группа неизвестных в балаклавах подожгла маршрутки на остановке. Как выяснили журналисты «Фразы», в сети появилось видео резонансного происшествия.

Как передает «Информатор», «под раздачу» попали именно те маршрутки, которые отправляются в Вышгород.

На кадрах видно, как неизвестные молодчики бросают в припаркованные «бусики» взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, которые поджигают маршрутку.

По предварительной информации, причиной инцидента стали «разборки» между перевозчиками.

К счастью, обошлось без пострадавших. Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Подробности инцидента выясняют правоохранители.

Как писала «Фраза», в Киеве водитель прямо на ходу кирпичом чинил маршрутку.

Ранее под Киевом столкнулись две маршрутки: момент ДТП попал на видео.