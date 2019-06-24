В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком

В воскресенье, 23 июня, вечером в Деснянском районе Киева мужчина с ножом преследовал женщину с ребенком. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Около девяти часов вечера женщина с пятилетним ребенком шла домой и заметила, что за ней идет человек с окровавленной головой. Женщина ускорила шаг, но и мужчина ускорился.

Тогда женщина бросилась бежать, то же самое сделал и мужчина, у которого в руках был кухонный нож.

Женщина подбежала к одному из кафе, у которого стояли люди. Они-то и вызвали полицию. Прибывший на место ЧП патруль задержал неадеквата, который представился работником психиатрической больницы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на понедельник, 18 марта, патрульные задержали на улице Симиренко в Киеве мужчину, прогуливающегося с двумя окровавленными ножами.