В Киеве неадекват размахивал пистолетом в маршрутке и устроил стрельбу по прохожим

В воскресенье, 23 июня, в Киеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим и ранил человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Как отмечается, на улице Минской мужчина сел в маршрутку, где не один раз доставал пистолет и направлял его на людей.

Вышел из маршрутки он на Автозаводской и открыл огонь по прохожим. В результате — один человек получил ранение в ногу.

Пьяного стрелка задержали сотрудники полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве расстреляли подвыпившую компанию, травившую среди ночи анекдоты.