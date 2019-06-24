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Известный канатоходец и его сестра прогулялись между небоскребами в Нью-Йорке

Известный канатоходец и его сестра прогулялись между небоскребами в Нью-Йорке

В Нью-Йорке известный американский канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна поразили публику очередным трюком. Как выяснили журналисты «Фразы», они прошлись между небоскребами над Таймс-сквер.

Прогулка состоялась на высоте двадцать пятого этажа.

Брат и сестра шли навстречу друг другу по тросу длинной в 396 метров. Встретившись, они «перелезли» друг через друга, после чего спокойно продолжили движение.

Ранее 40-летний Ник Валленда пересекал таким же образом Ниагарский водопад и Гранд-Каньон.

Он происходит из цирковой династии, которая занимается опасными трюками уже седьмое поколение. Некоторые его предки погибли, выполняя подобные «фокусы».

Видео:

Как писала «Фраза», известный фокусник погиб во время опасного трюка.

Тэги: США, мир, трюк, курьезы

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