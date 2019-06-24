В Днепре фура раздавила мужчину (18+)

Вечером воскресенья, 23 июня, в Днепре произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Петрозаводской фура DAF сбила двух людей.

Как передает «Информатор», один из них скончался до приезда медиков.

Сам водитель грузовика рассказал, что «перед перекрестком почувствовал, как машину качнуло», после чего он услышал крик.

Второго пострадавшего в аварии госпитализировали – у него многочисленные травмы.

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