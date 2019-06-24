В Киеве погиб мотоциклист

Вечером воскресенья, 23 июня, в Киеве на проспекте Победы недалеко от станции метро «Житомирская» произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись автомобиль Hyundai Accent и мотоцикл Kawasaki.

Как передает «Информатор», к сожалению, в результате аварии мотоциклист скончался в карете «скорой помощи», приехавшей на место ЧП.

Сообщается, что машина ехала в крайней левой полосе, а байк двигался в средней полосе, после чего начал перестраиваться и зацепил автомобиль.

В результате столкновения байк вылетел в отбойник, а мотоциклист получил смертельную травму, ударившись головой. Несмотря на то, что он был в шлеме, водитель сломал себе шею.

Погибший был 1988 года рождения.

Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.