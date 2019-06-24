Ночью на КПИ полыхали гаражи

Ночью понедельника, 24 июня, в Киеве возле КПИ на улице Виктора Ярмолы, 32-38 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горели два гаража.

Как передает «Информатор», также полыхал мусор за ними. Площадь ЧП составила пятьдесят квадратных метров.

Огонь удалось потушить через полчаса после вызова пожарных. Пожар тушили десять человек и две единицы техники.

К счастью, никто не пострадал.

Точные причины инцидента устанавливаются.

Вопрос к коммунальным службам: почему тут образовалась стихийная свалка?

Как писала «Фраза», из-за пожара возле одного из киевских рынков целый район затянуло едким дымом.

Ранее у Кличко признали, что победить МАФы в Киеве – невозможно.