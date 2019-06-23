По улицам Киева прошлись тысячи ЛГБТшников. Не обошлось без «накладок»

В воскресенье, 23 июня, в Киеве состоялся т. н. «Марш равенства», в котором приняли участие несколько тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. Как выяснили журналисты «Фразы», возмущенные акцией киевляне устроили меньшинствам «теплый прием».

Как передает «Обозреватель», в ЛГБТ-колонне, марширующей по центральным улицам столицы, собралось не менее 5 тысяч человек.

В свою очередь, противники «европейского» мероприятия попытались сорвать шествие, прорвавшись в колонну и устроив несколько стычек с представителями «меньшинств».

Сообщается, что правоохранителям удалось навести порядок, оттеснив разъяренных горожан от участников акции. В результате инцидента никто не пострадал.

Потасовки на Марше равенства pic.twitter.com/bwgyhVPQCL — Новости Донбасса (@novostidnua) 23 июня 2019 г.

Как писала «Фраза», украинцы в соцсетях рассказали, что думают о проведении «Марша равенства» в Киеве.

Ранее сообщалось, что во время акции ЛГБТ в Запорожье петардой ранили полицейского.