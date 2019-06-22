«Все трещало и сверкало». На Днепропетровщине прямо на ходу вспыхнула электричка

В субботу утром, 22 июня, в Днепропетровской области в районе станции «169 километр» загорелся электропоезд, следовавший по маршруту Днепр ‒ Пятихатки. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы спастить от дыма и огня, пассажиры стали на ходу выпрыгивать из вагонов.

Как передает «Информатор», к месту ЧП оперативно прибыли 3 пожарные машины, «скорая» и полиция. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, во время движения поезда загорелась электропроводка. Дым стал быстро распространяться по вагонам, поэтому многие люди выпрыгнули через аварийные выходы, не дожидаясь полной остановки.

«Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью... Пострадавших нет, разве что сбитые коленки... Прыгать было высоко и на камни», ‒ рассказала одна из пассажирок злосчастной электрички.

«Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение», ‒ рассказал пассажир по имени Игорь.

В свою очередь, в пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что ЧП имело место быть. На данный момент движение на участке восстановлено.

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