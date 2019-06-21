Оголтелые киевляне устроили массовую драку на концерте Макса Коржа

На киевском стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского произошла массовая драка во время концерта популярного белорусского исполнителя Макса Коржа. Как выяснили журналисты «Фразы», в рукопашной схватке сошлись более 10 человек.

Как передает «Информатор», конфликт разгорелся буквально за считанные секунды, после того как кто-то сорвал с кого-то золотую цепочку.

Это заметили другие посетители концерта и началась драка. Далее все происходило по цепной реакции. Люди из толпы выбегали и подключались к драке.

К счастью, обошлось без пострадавших. Конфликт быстро прекратился и все продолжили танцевать под песни любимого исполнителя.

О судьбе сорванной цепочки не сообщается.

Как писала «Фраза», в Киеве произошла массовая драка из-за приезда звезд российской эстрады.

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