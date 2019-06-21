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На Одесщине похоронили зверски убитую Дашу Лукьяненко

На Одесщине похоронили зверски убитую Дашу Лукьяненко

В пятницу, 21 июня, в поселке Ивановка Одесской области состоялись похороны зверски убитой 11-летней Дарьи Лукьяненко. Как выяснили журналисты «Фразы», в последний путь девочку провожали несколько сотен человек.

Как передает «Страна», проститься с погибшей пришли и сотрудники полиции, которые обнаружили ее тело.

Перед собравшимися выступил глава местного сельсовета, который отметил, что в последнее время в стране «развелось много бездельников, которые сидят за компьютером».

«И так появляются такие нелюди. Мы сочувствуем родителям. До последнего мы верили, что девочку найдут. Мы искали в лесу, в колодцах и верили, что девочку найдут и она будет жива. Когда мы узнали, что она уже была мертва... Мы не могли подумать, что нелюдь рядом и искусно манипулирует нами. Мы благодарны полиции, что они поймали этого нелюдя и дали родителям возможность похоронить это маленькое тельце», ‒ сказал он.

На церемонии прощания многие люди не могли сдержать слез, а родная мать Даши была на грани истерики.

В свою очередь, родные подозреваемого в убийстве на похороны не пришли.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.

Тэги: убийство, общество, поселок, похороны, церемония, регионы, Одесская область, девочка, криминал, исчезновение, новости Украины

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