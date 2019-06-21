Иностранцы ограбили киевлянина на 300 тысяч гривен

В Киеве сотрудники полиции задержали группу иностранцев, которые ограбили киевлянина, украв у него из машины 300 тысяч гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, шестидесятилетний киевлянин приехал в один из торговых центров столицы. С собой в машине мужчина имел 300 тысяч гривен, спрятанных в пакет. Внезапно к авто подбежал незнакомец и через открытое переднее пассажирское окно выхватил пакет с деньгами. Рядом злоумышленника уже ждал автомобиль с сообщниками, на котором они пытались скрыться.

Но их автомобиль врезался в припаркованную рядом машину. Трое злоумышленников попытались убежать, но их словили и задержали.

Возраст фигурантов — от 29 до 48 лет, они являются гражданами другого государства. Известно, что за жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для совершения преступления.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 декабря 2018 года в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов.