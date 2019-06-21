В Днепре гимназисток отчислили из школы из-за неуплаты «добровольных» взносов

В Днепре в городской гимназии № 3 случился громкий скандал — троих учениц отказались переводить в десятый класс. Как выяснили журналисты «Фразы», семьи школьниц уверены, что реальная причина в том, что родители не сдавали «добровольно-принудительные» взносы в фонды учебного заведения.

Свое общение с директором учебного заведения родители записали на телефон, а потом продемонстрировали аудио журналистам. На аудиозаписи четко прозвучала фраза, что есть школы, где материальная помощь — это обязанность. И именно в этой гимназии это — обязанность, сообщают «Факты».

После этого ситуация разрешилась: места в 10-м классе гимназии неожиданно нашлись и ученицам предложили все-таки написать заявления о зачислении. Однако к тому моменту девушки уже поступили в другие учебные заведения и от предложения отказались.

В гимназии назначена проверка от городского управления образования. Результаты обещают сообщить через 10 дней.

В группе «Батьки Дніпра» в Facebook родители подтвердили, что это точно не первый случай, когда учеников гимназии принуждают к благотворительности. Однако раньше родители предпочитали либо молча платить, либо без огласки переводить ребенка в другую школу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2018 года в Волынской области в селе Озеро родители отказывались водить детей на занятия из-за директрисы.