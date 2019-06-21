Трамп решил позаигрывать со «цветным» электоратом

Отправившись на второй срок, президент США Дональд Трамп сделал пикантное заявление. Как выяснили журналисты «Фразы», он решил привлечь на свою сторону латиноамериканцев.

В интервью испаноязычному каналу Telemundo американский лидер заявил, что те его любят, а его поддержка среди «цветных» растет.

Дональд Трамп сказал: «Я среди них очень хорошо выступил в прошлый раз, думаю, в этот раз будет еще намного лучше».

По его словам, его поддержка среди них выросла на 17%.

Комментируя ненависть некоторых латиноамериканцев, он заявил: «Я жестко поступаю с Кубой и Венесуэлой».

Как говорят социологи, лишь 26% латиноамериканцев готовы поддержать Дональда Трампа на выборах-2020.

Как писала «Фраза», Человек-стена развеселил Трампа до слез.

Ранее Трамп официально пошел на второй президентский срок.