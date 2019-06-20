Администрацию президента Зеленского переименуют и перевезут в Украинский дом

Администрацию президента Украины решила переименовать в офис главы государства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом стало известно на совещании с Владимиром Зеленским.

Соответствующее видео уже опубликовано на его странице.

Так, заместитель главы администрации Руслан Рябошапка сказал, что «название администрация изменится на офис президента».

Офис главы государства переедет в Украинский дом на Европейской площади, где будет проведена соответствующая реконструкция.

Нынешнее здание на Банковой хотят отдать под художественный музей.

Как писала «Фраза», Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента.