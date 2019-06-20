Ким Чен Ын «выгулял» свою жену

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту Пхеньяна своего китайского коллегу Си Цзиньпина, который прилетел со своей женой Пэн Лиюань. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом глава Северной Кореи прихватил с собой супругу Ли Соль Чжу, с которой держался весьма холодно.

Стоит отметить, что нынешний визит лидера Китая связан с семидесятой годовщиной установления дипломатических отношений.

Для самого же Си Цзиньпина это первое посещение КНДР за четырнадцать лет.

В последний раз Северную Корею в 2005 году посещал Ху Цзиньтао.

Как писала «Фраза», россияне решили накормить Ким Чен Ына борщом. Также для него исполнили украинские песни.