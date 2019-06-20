«Обещание на рассвете» с Шарлоттой Генсбур выходит в украинский прокат

27 июня на экраны украинских кинотеатров выходит лента «Обещание на рассвете», экранизация одноименного автобиографического романа Ромена Гари. Как выяснили журналисты «Фразы», главные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур («Антихрист») и Пьер Нине («Одиссея»).

Еще когда будущий лауреат Гонкуровской премии был ребенком, его мать твердо решила, что он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на то, что над ней смеялись окружающие, а сын сомневался в собственных силах, она продолжала в него верить — и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

На родине «Обещание на рассвете» претендовал на 4 национальных премии «Сезар» — за лучшую актрису, адаптированный сценарий, декорации и костюмы. Съемки картины проходили в Венгрии, Италии, Бельгии и Марокко.

Ромен Гари — литературный псевдоним Романа Кацева, двукратного лауреата Гонкуровской премии, генерального консула Франции, кавалера ордена Почетного легиона. Его роман «Обещание на рассвете» посвящен матери писателя и ее мечтам о будущем сына. По словам создателей фильма, режиссера Эрика Барбье и сценаристки Мари Эйнар, перед ними стояла непростая задача — адаптировать объемный и насыщенный роман, полный головокружительных сцен, в компактный сценарий.

«Я разбил роман на маленькие действия; в конце я насчитал 876 таких отрезков. Я постоянно спрашивал себя, где предательство текста было уместно, а где — нет. Я хотел остаться абсолютно верным духу романа Гари» — вспоминает Барбье.

В Украине фильм был представлен на фестивале допремьерных показов Французской весны.

«Обещание на рассвете» выходит в украинский прокат 27 июня.