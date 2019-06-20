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В Индии автобус рухнул в реку – утонули дети

В Индии автобус рухнул в реку – утонули дети

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автобус с детьми рухнул в реку.

Как сообщает полиция, пропали без вести семь малышей.

Всего в автобусе находились 29 человек: машина ехала ночью, возвращаясь со свадьбы в соседнем селении.

В один из моментов водитель автобуса потерял управление, а автомобиль сорвался в реку.

Уже известно, что из воды спасли 22 взрослых. А вот дети исчезли. Не исключено, что они утонули.

Как писала «Фраза», в Индии известный фокусник погиб во время опасного трюка.

Тэги: ДТП, Индия, мир, дети

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