В Индии автобус рухнул в реку – утонули дети

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автобус с детьми рухнул в реку.
Как сообщает полиция, пропали без вести семь малышей.
Всего в автобусе находились 29 человек: машина ехала ночью, возвращаясь со свадьбы в соседнем селении.
В один из моментов водитель автобуса потерял управление, а автомобиль сорвался в реку.
Уже известно, что из воды спасли 22 взрослых. А вот дети исчезли. Не исключено, что они утонули.
Как писала «Фраза», в Индии известный фокусник погиб во время опасного трюка.