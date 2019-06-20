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Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента

Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет в администрации главы государства. Как выяснили журналисты «Фразы», он пригласил журналистов на Банковую.

Видео экскурсии сняла «Украинская правда».

Демонстрируя свое рабочее место, Владимир Зеленский пошутил, что не знает, можно ли показывать все это журналистам, допустив, что кто-то может подать на него за это в суд.

Глава государства заявил, что вскоре его администрация переедет в новый офис.

Свой кабинет он сравнил с «проходным двором».

Как писала «Фраза», Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ахметовым.

Тэги: Администрация Президента Украины, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

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