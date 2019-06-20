Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Как выяснили журналисты «Фразы», произойдет это на саммите G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.

О своих планах американский лидер сказал каналу Fox News.

Среди прочего Дональд Трамп сказал: «Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет».

По его словам, «ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала охота на ведьм».

Президент США добавил: «У нас будут хорошие отношения с Россией. Это очень важно».

Также он заявил, что будет налаживать отношения с Китаем.

Как писала «Фраза», Трамп официально пошел на второй президентский срок.