Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский намерен рассказать подробности своей беседы с олигархом Ринатом Ахметовым на встрече с представителями украинского бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил журналистам во время неформального общения в Администрации президента.

Как передает «УП», Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Ринатом Ахметовым и пообещал обнародовать подробности в четверг, 20 июня.

«Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать», ‒ заявил «Зе» и добавил, что разговор не касался политических договоренностей с Ахметовым.

«То, что мы отменяем „Роттердам +“, все об этом знают ‒ и это будет. И будет демонополизация ‒ и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают», ‒ отметил Владимир Зеленский.

«Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине ‒ поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину», ‒ поделился своими соображениями президент.

«Я завтра буду об этом говорить», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», у Зеленского почти решили судьбу здания Администрации президента.

Ранее сообщалось, что подельник Игоря Зварыча одиозный судья Александр Пасенюк вошел в доверенную команду Зеленского.