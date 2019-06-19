Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами

Американский пользователь Youtube под ником The Fish Whisperer опубликовал на своем канале забавное видео с участнием обитателей водоема. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик стал по-настоящему «вирусным», за считанные дни набрав более 12 млн просмотров.

Как написал автор в описании под видео, он прикрепил камеру GoPro к черепахе, что позволило понаблюдать за перемещениями рептилии в водоеме «от первого лица».

В свою очередь, сам блогер снимал все происходящее с берега на другую камеру. Покормив черепах и сомов, он смонтировал две записи в одну и выложил в сеть.

Как писала «Фраза», НБУ ввел в обращение золотую монету. Ее можно узнать по черепахе.

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