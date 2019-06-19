Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда

Столичные правоохранители закончили осмотр квартиры народного депутата Дмитрия Тымчука и направили тело погибшего в бюро судмедэкспертизы. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео разместило в сети издание «Страна».

По данным издания, осмотр места происшествия следователи и эксперты завершили приблизительно в 17-50, после чего тело Дмитрия Тымчука вынесли из подъезда и погрузили в спецавтомобиль.

На месте присутствовало большое количество представителей СМИ.

Как писала «Фраза», в среду, 19 июня трагически погиб народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По предварительной информации он случайно застрелился при чистке наградного пистолета.

Позднее журналистам стали известны подробности гибели нардепа Дмитрия Тымчука.