Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова

В среду, 19 июня, в Харькове переименовали проспект Петра Григоренко, вернув ему название маршала Георгия Жукова. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это горсовет под руководством мэра города Геннадия Кернеса.

Данное решение поддержали 59 депутатов, а против выступили девятнадцать человек.

В то же время, именем Петра Григоренко будет названа новая улица (от улицы Рымарская до улицы Клочковская).

Стоит напомнить, что проспект маршала Георгия Жукова был переименован в 2016 году под видом выполнения закона «О декоммунизации».

Также тут обещают восстановить снесенный националистами бюст.

Возвращение названия проспекту сопровождалось руганью и криками.

Как писала «Фраза», Киевсовет дал улице Жукова название одной из самопровозглашенных республик.