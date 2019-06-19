Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова

В среду, 19 июня, в Харькове переименовали проспект Петра Григоренко, вернув ему название маршала Георгия Жукова. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это горсовет под руководством мэра города Геннадия Кернеса.
Данное решение поддержали 59 депутатов, а против выступили девятнадцать человек.
В то же время, именем Петра Григоренко будет названа новая улица (от улицы Рымарская до улицы Клочковская).
Стоит напомнить, что проспект маршала Георгия Жукова был переименован в 2016 году под видом выполнения закона «О декоммунизации».
Также тут обещают восстановить снесенный националистами бюст.
Возвращение названия проспекту сопровождалось руганью и криками.
Как писала «Фраза», Киевсовет дал улице Жукова название одной из самопровозглашенных республик.