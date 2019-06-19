Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике сняли на видео. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это один из пассажиров самолета, пролетавшего рядом с ним.
Впечатляющее видео извержения вулкана Попокатепетль уже активно обсуждают пользователи социальных сетей.
На кадрах видно, как вулкан выбрасывает в небо огромный столп дыма.
Извержение не помешало полетам самолетов. В то же время, местных жителей, проживающих у его подножья, эвакуировали.
Видео извержения вулкана Попокатепетль:
Как писала «Фраза», на Гавайях мужчина упал в кратер действующего вулкана и умудрился выжить.
Сообщалось, что Керченский мост может рухнуть из-за вулкана.