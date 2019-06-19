Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике сняли на видео. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это один из пассажиров самолета, пролетавшего рядом с ним.

Впечатляющее видео извержения вулкана Попокатепетль уже активно обсуждают пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, как вулкан выбрасывает в небо огромный столп дыма.

Извержение не помешало полетам самолетов. В то же время, местных жителей, проживающих у его подножья, эвакуировали.

Видео извержения вулкана Попокатепетль:

Как писала «Фраза», на Гавайях мужчина упал в кратер действующего вулкана и умудрился выжить.

Сообщалось, что Керченский мост может рухнуть из-за вулкана.