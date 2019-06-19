В Днепре предприятие загрязняло природу отходами

В Днепре предприятие загрязняло окружающую среду отходами животноводства. Как выяснили журналисты «Фразы», им занялась местная полиция.

Уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 275 УКУ «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».

В сообщении правоохранителей говорится, что данное предприятие «нарушило правила изготовления и хранения промышленной продукции».

В ходе проверки, которая прошла 12-14 числа, полиция проверила склады площадью восемьсот квадратных метров, где изготавливали корм для животных. Там произошло ЧП: предприятие в начале месяца начало «смывать нечистоты и химические отходы на прилегающую территорию».

Как писала «Фраза», Днепр рискует повторить мусорную историю Львова.