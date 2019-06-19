В итальянской Фодже умерла самая старая жительница Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», Мария-Джузеппе Робуччи скончалась в возрасте 116 лет и 90 дней.

О ее кончине сообщают многие европейские СМИ.

Мария-Джузеппе Робуччи родилась весной далекого 1903 года. В двадцать пять лет она вышла замуж, родив трех сыновей и двух дочерей. Ее муж умер 37 лет назад.

Говоря о своем долголетии, итальянка заявляла, что верит в Бога и ведет правильный образ жизни – соблюдает диеты, не курит и даже не пьет вино.

Как писала «Фраза», умерла самая старая женщина России.