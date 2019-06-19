Мишель Платини вышел на свободу из полицейских застенок

Парижская полиция отпустила на свободу легендарного в прошлом футболиста и экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Как выяснили журналисты «Фразы», его допрашивали более двенадцати часов.

Легенду французского футбола задержали утром вторника, 18 июня, в пригороде Парижа.

В 2015 году Мишеля Платини отстранили от футбола на восемь лет. Позже срок был сокращен до шести лет.

Как писала «Фраза», Мишеля Платини обвиняют в коррупции во время определения хозяина чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. По данным СМИ, власти Катара «прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран». В частности это касалось не только США, но и других стран – Южной Кореи, Австралии и Японии.