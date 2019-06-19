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Трамп официально пошел на второй президентский срок

Трамп официально пошел на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп официально заявил о выдвижении на второй срок. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это на митинге во Флориде, куда прибыл вместе с женой Меланией.

В частности, Дональд Трамп сказал: «Никто не сделал столько, сколько его администрация за прошедшие две с половиной года».

Лидер США добавил: «Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой».

Он добавил: «Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы объявить об официальном начале моей кампании по перевыборам на пост президента США».

Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. Главным конкурентом Дональда Трампа считается демократ Джо Байден.

Как писала «Фраза», Байден пригрозил Трампу импичментом.

Ранее Человек-стена развеселил Трампа до слез.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США

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