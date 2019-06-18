Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми

В понедельник вечером, 17 июня, возле села Скрипали Роменского района Сумской области во время движения загорелся легковой автомобиль Mersedes Е230. Как выяснили журналисты «Фразы», в салоне иномарки находились пять человек, среди них ‒ двое малолетних детей.

Как передает пресс-служба ГСЧС, заметив дым из под капота, водитель сразу же остановился, вывел всех пассажиров, после чего позвонил на линию «101».

Сообщается, что подоспевшие пожарные быстро справились с огнем, использовав две тонны воды. К сожалению, транспортное средство восстановлению не подлежит, т. к. полностью сгорело.

В результате ЧП пострадавших нет.

Как писала «Фраза», под Киевом прямо на ходу взорвался автомобиль.

Ранее в Чернигове прямо на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.