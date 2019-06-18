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Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»

Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»

Народный депутат и олигарх Сергей Тарута назвал украинских военных «боевиками». Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на митинге в Мариуполе.

Скорее всего, политик оговорился. Но сделал он это дважды во время одной речи.

Сначала Сергей Тарута сказал: «Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии».

Позже он добавил: «Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу».

Видео:

Как писала «Фраза», Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя.

Тэги: политика, Мариуполь, Сергей Тарута, война на Донбассе

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