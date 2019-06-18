Известный фокусник погиб во время опасного трюка

В Индии погиб известный фокусник Чанчал Лахири. Как выяснили журналисты «Фразы», он пытался повторить легендарный трюк Гарри Гудини.

Инцидент произошел в Калькутте.

Чанчал Лахири хотел поразить публику, освободившись от оков в стеклянном кубе под водой.

Однако что-то пошло не так, и фокусник исчез. Начались поиски тела – спустя несколько дней полиция и спасатели обнаружили его труп.

Правоохранители говорят, что во время трюка иллюзионист совершил ряд ошибок, а его тело смыло подводное течение реки.

Один из трюков Чанчала Лахири:

Как писала «Фраза», ученые раскрыли секрет одного из самых распространенных фокусов.