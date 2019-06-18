Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах

Жители Одессы в последнее время все чаще встречают змей. Как выяснили журналисты «Фразы», их начали находить повсюду — на пляжах, в лесопосадках, даже в туалетах квартир.

Как рассказала местная жительница Ирина, которая проживает на улице Пишоновской, как-то она зашла в туалет и столкнулась там со змеей. Женщина сильно испугалась и побежала за помощью к соседям, сообщают «Аргументы и факты».

Позже оказалось, что нежданный гость пожаловал к женщине от соседей снизу, у которых, к слову, живет не одна змея.

Но не только в квартирах людей поджидают такие «сюрпризы». Отдыхающие на одесском пляже «Ланжерон» также заметили змею, правда, сама она была напугана не меньше людей.

Как считают в одесском Центре Южного НИИ морского и рыбного хозяйства и океанографии, к морскому побережью могли приплыть простые ужи, которые абсолютно безобидны. Исключением может стать только сезон спаривания, который проходит весной.

Ранее «Фраза» сообщала, что не так давно в Киеве на Новобеличах из квартиры в доме, который расположен на улице Подлесной, 5, сбежал удав.