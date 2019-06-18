На Ровенщине пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за отсутствия мест

В Ровенской области пассажиры автобуса Ровно-Березно устроили массовую драку. Как выяснили журналисты «Фразы», ее причиной стало то, что автобус был переполненным.

По информации ТСН, в какой-то момент одному нетрезвому пассажиру показалось, что мест в маршрутке нет, и он отказался впускать в транспортное средство новых пассажиров, что явно не могло понравиться людям на остановке.

В результате — мужчины вступили в кулачный бой, а женщины били друг друга ногами, руками и сумками.

Разнимать дерущихся пришлось водителю, после чего он разместил всех в маршрутке и довез до пункта назначения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаевской области в селе Котлярево произошла массовая драка. Там местные жители сошлись стенка на стенку с таксистами.