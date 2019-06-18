В Винницкой области перевернулся автобус с людьми

В Винницкой области в селе Лукашевка произошло кровавое ДТП Как выяснили журналисты «Фразы», тут перевернулся автобус с людьми.

Как передает местная полиция, в результате аварии пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали.

Известно, что автобус «Неоплан» ехал из румынского города Сучава в Запорожье.

В результате ДТПмашина вылетела в кювет и перевернулась.

Видео с места ДТП

Как писала «Фраза», на Черниговщине водитель фуры заснул за рулем и не заметил людей на обочине.

Ранее на Кировоградщине при столкновении мотоцикла со скутером погибли трое молодых ребят.