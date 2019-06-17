В Киеве вооруженные «беспредельщики» хулиганили на дороге

В Киеве произошел вопиющий случай дорожного хулиганства. Как выяснили журналисты «Фразы», молодчики на автомобиле KIA грубо нарушали правила дорожного движения и угрожали оружием другим водителям.

Видеозапись инцидента обнародована на странице сообщества «Киев Оперативный». Как следует из комментария к видео, «дорожное хамство» произошло на Окружной дороге.

Нарушители «подрезали» автомобиль автора ролика, после чего стали вилять по дороге, не давая проехать. Когда KIA все же удалось заблокировать, нарушитель стал угрожать возмущенным водителям оружием.

«Написал заявление в полицию, также есть показания двух свидетелей. Хочу наказать этих людей согласно законодательству», ‒ резюмировал автор видео.

Как писала «Фраза», в Киеве из-за конфликта на дороге пострадали пассажиры маршрутки.

Ранее в Киеве «евробляхеры» устроили драку прямо на дороге. Пострадала беременная женщина.