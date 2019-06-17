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В Харькове патрульный обматерил гражданина с пивом

В Харькове патрульный обматерил гражданина с пивом

В Харькове произошла словесная перепалка между гражданином-общественником и патрульным полицейским. Как выяснили журналисты «Фразы», суровый коп совершенно не стеснялся употреблять нецензурную лексику.

Как передает «АТН», видео инцидента разместили на странице сообщества Police Control Ukraine. На кадрах зафиксировано, что полицейский, сидя с напарницей в служебном автомобиле, нецензурно выругался в сторону обратившегося к нему мужчины с бутылкой пива в руках.

«Начала ситуации нет, но как общаются харьковские патрульные с гражданами, стоит посмотреть. Просто полицейский на вопрос мужчины назвал его дол...», ‒ говорится в комментарии к видео.

Представиться при этом правоохранитель отказался.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря.

«Дореформировались», ‒ комментируют инцидент одни. Другие же считают, что патрульного на такую реакцию спровоцировали сами граждане, снимавшие видео.

В патрульной полиции Харькова уже назначили проведение служебного расследование по данному инциденту.

Внимание! На видео слышна ненормативная лексика (18+)

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Ранее во Львове патрульный полицейский чуть не лишился пальца из-за поддельного документа.

Тэги: полиция, общество, Харьков, гражданин, конфликт, полицейский, регионы, оскорбление, мат, патрульная полиция, новости Украины

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