Зеленский понаблюдал за нейтрализацией «смертельно опасного» брандера

Президент Украины Владимир Зеленскийпонаблюдал в Азовском море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья», ‒ отметили в ведомстве.

Согласно легенде учений, судно-нарушитель, загруженное взрывоопасными веществами, приближалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.

В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений «Дозор-М» Морской охраны и «Омега» Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий штурмовиков.

Как писала «Фраза», Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины.