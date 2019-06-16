Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя

В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленскийздорово повеселил жителей Мариуполя. Как выяснили журналисты «Фразы», выступив перед горожанами на Театральной площади, глава государства «рванул» к своему автомобилю через работающий фонтан.

Как следует из видеозаписи, обнародованной на канале «Общественного телевидения Донбасса», мариупольцы с восторгом отреагировали на забег «Зе» через «водную преграду». За президентом сразу же устремились охранники.

По мнению некоторых пользователей сети, глава государства таким образом сократил путь к кортежу, поскольку пробраться сквозь многочисленную толпу мариупольцев было бы довольно затруднительно.

Как писала «Фраза», Зеленский не поддержал петицию об отмене... петиции.

Ранее Зеленский обратился к львовянам за помощью.