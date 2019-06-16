В Киеве прогремел мощный взрыв ‒ есть разрушения

В ночь с 15 на 16 июня на Солдатской слободке в Киеве произошло серьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь взорвался гараж, расположенный в жилой зоне.

Как передает «Информатор», сообщение о взрыве на улице Тургеневской поступило в дежурную часть приблизительно в 23-30. В результате ЧП сам гараж был полностью разрушен, кроме того, взрывной волной «накрыло» припаркованный неподалеку автомобиль и повыбивало стекла в некоторых квартирах.

Сообщается, что от взрывом также «зацепило» газовую трубу, поэтому в целях безопасности газоснабжение в окрестных домах было отключено, а жителей эвакуировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.

По словам жильцов дома № 16, злосчастный гараж достаточно долго сдавали в аренду.

В свою очередь, в ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля. По состоянию на 7-00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются», ‒ сказано в сообщении ведомства.

Как писала «Фраза», в Одессе прогремел мощный взрыв около отделения банка.

Ранее на оборонном заводе в Дзержинске произошло ЧП: взрывной волной «накрыло» сотни объектов по всему городу.