Украинская «молодежка» победила на Чемпионате мира по футболу!

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу U-20 победила на мировом первенстве в Польше. Как передает корреспондент «Фразы», в финальном матче наши ребята одолели сборную Южной Кореи.

Уже на первых минутах матча сборная Украины оказалась в затруднительном положении: на 3-й минуте в ворота Андрея Лунина был назначен пенальти, который успешно реализовал кореец Ли Кан Ин.

Забив быстрый гол, азиатские футболисты сразу же сбавили обороты и стали играть от обороны. Однако, на 35 минуте украинцы смогли сравнять счет ‒ отличился Владислав Супряга, точно пробивший в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме все тот же Супряга реализовал быструю контратаку и вывел Украину вперед. Корейцы сразу же бросились отыгрываться и создали несколько опасных моментов у ворот Лунина.

Тем не менее, украинцам удалось не только выстоять, но и забить еще один гол ‒ под занавес встречи очередную контратаку успешно завершил киевский динамовец Георгий Цитаишвили.

Итоговый счет матча ‒ 3:1 в пользу нашей «молодежки». Украина ‒ чемпион!

Как писала «Фраза», украинская «молодежка» пробилась в финал Чемпионата мира по футболу.