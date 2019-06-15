В Одесской области сотни людей ищут пропавшего ребенка. В воздух подняли даже авиацию

В Ивановском районе Одесской области сотни людей ищут 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Как выяснили журналисты «Фразы», 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Как передает пресс-служба полиции области, в настоящий момент в поисковых мероприятиях участвуют поднятые по тревоге полицейские пяти ближайших к месту исчезновения ребенка участков, сто военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров.

«В рамках начатого уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции. Кроме того, проводятся поиски с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки», ‒ сказано в сообщении.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят звонить по телефонам (04854) 2-01-34; 798-02-62 или 102.

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