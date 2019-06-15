В России цыгане спровоцировали массовые беспорядки: задержано более 170 человек

В Бессоновском районе Пензенской области произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной ЧП послужили действи «оседлых» цыган, которые на протяжении длительного времени терроризировали жителей деревни Чемодановка.

Как передает «Интерфакс», в массовой драке между местными жителями приняли участие около 150 человек. В результате побоища пострадали десятки людей, один человек от полученных травм умер в больнице.

Всего в полицию было доставлено более 170 местных жителей и представителей цыганской диаспоры.

На следующий день селяне вышли на народный сход и перекрыли трассу М5 «Урал». Протестующие потребовали от властей выселить из населенного пункта всех цыган.

Как писала «Фраза», цыгане, захватившие Южный вокзал в Киеве, жестоко избили 16-летнего парня.

Ранее цыгане устроили масштабное побоище на Закарпатье.