На аиашоу в Польше упал самолет

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцк произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», во время VII «авиационного пикника» один из самолетов потерял управление и упал в реку.
Как передает «Польское радио», рухнув в Вислу, одномоторный самолет сразу же затонул.
К месту падения сразу же направились спасатели.
По словам представителя плоцкой пожарной службы Эдварда Мысера, действия его сотрудников сфокусированы на том, чтобы как можно скорее добраться до пилота и достать его из воды.
После происшествия все полеты на авиашоу были приостановлены.
В сети появилось видео инцидента.
Как писала «Фраза», в Великобритании самолет рухнул прямо на поле для гольфа.
Ранее в озере под Киевом нашли исчезнувший с радаров самолет.