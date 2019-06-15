На аиашоу в Польше упал самолет

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцк произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», во время VII «авиационного пикника» один из самолетов потерял управление и упал в реку.

Как передает «Польское радио», рухнув в Вислу, одномоторный самолет сразу же затонул.

К месту падения сразу же направились спасатели.

По словам представителя плоцкой пожарной службы Эдварда Мысера, действия его сотрудников сфокусированы на том, чтобы как можно скорее добраться до пилота и достать его из воды.

После происшествия все полеты на авиашоу были приостановлены.

В сети появилось видео инцидента.

Как писала «Фраза», в Великобритании самолет рухнул прямо на поле для гольфа.

Ранее в озере под Киевом нашли исчезнувший с радаров самолет.