На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)

В Одесской области произошел резонансный инцидент с участием сотрудника патрульной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», разъяренный «коп» набросился на мужчину с резиновой дубинкой.

Как передает «НВ», конфликт между полицейским и двумя мужчинами произошел на автотрассе возле города Белгород-Днестровский. Одному из очевидцев удалось заснять все происходящее на видео, которое позднее выложили в сеть.

На кадрах видно, полицейский достает из служебной машины дубинку и начинает бежать с ней за одним из мужчин, находившихся в автомобиле, остановленном якобы за нарушение ПДД.

При этом коллеги патрульного призывали его прекратить противоправные действия, однако на их советы он никак не реагировал.

Когда же догнать мужчину полицейскому не удается, он начал жестоко избивать его товарища, даже когда тот упал на землю, пытаясь закрыться от ударов.

При этом избиение сопровождалось оскорблениями в адрес потерпевшего.

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В свою очередь, на позорный инцидент уже отреагировали в Белгород-Днестровском отделе полиции.

«В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. После завершения проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР. Действиям каждого участника конфикта будет дана правовая оценка», ‒ говорится в заявлении пресс-службы.

Как писала «Фраза», во Львове патрульный полицейский чуть не лишился пальца из-за «левого» документа.

Ранее в Черновцах копы на патрульном авто устроили дрифт прямо на школьной спортивной площадке.