Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)

На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)

В Одесской области произошел резонансный инцидент с участием сотрудника патрульной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», разъяренный «коп» набросился на мужчину с резиновой дубинкой.

Как передает «НВ», конфликт между полицейским и двумя мужчинами произошел на автотрассе возле города Белгород-Днестровский. Одному из очевидцев удалось заснять все происходящее на видео, которое позднее выложили в сеть.

На кадрах видно, полицейский достает из служебной машины дубинку и начинает бежать с ней за одним из мужчин, находившихся в автомобиле, остановленном якобы за нарушение ПДД.

При этом коллеги патрульного призывали его прекратить противоправные действия, однако на их советы он никак не реагировал.

Когда же догнать мужчину полицейскому не удается, он начал жестоко избивать его товарища, даже когда тот упал на землю, пытаясь закрыться от ударов.

При этом избиение сопровождалось оскорблениями в адрес потерпевшего.

Внимание! На видеозаписи слышна ненормативная лексика (18+)

В свою очередь, на позорный инцидент уже отреагировали в Белгород-Днестровском отделе полиции.

«В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. После завершения проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР. Действиям каждого участника конфикта будет дана правовая оценка», ‒ говорится в заявлении пресс-службы.

Как писала «Фраза», во Львове патрульный полицейский чуть не лишился пальца из-за «левого» документа.

Ранее в Черновцах копы на патрульном авто устроили дрифт прямо на школьной спортивной площадке.

Тэги: общество, конфликт, избиение, полицейский, регионы, Одесская область, потерпевший, дубинка, патрульная полиция, МВД, Нацполиция, Белгород-Днестровский, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.06.19 11:34

Стакан воды для Киевского Патриархата

Автор: Евгений Селяков

Интервью

15.06.19 10:07

Ирма Витовская: У Зеленского есть какие-то романтические устремления

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
15.06.19 08:45

Забытый классик Фаддей Булгарин

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

В Прилуках титушки Сергея Коровченко устраивают провокации против его конкурентов на выборах в Раду
15.06.19 14:35

В Прилуках титушки Сергея Коровченко устраивают провокации против его конкурентов на выборах в Раду

Автор: For-ua.com

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)

Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)
15.06.19 10:04
11412
Последние новости
15.06.19 15:29

Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, — эксперт
15.06.19 15:19

На аиашоу в Польше упал самолет
15.06.19 13:44

На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)
15.06.19 12:17

На Вышгородской пьяные парни дрались и бросались на полицейских
15.06.19 10:57

Под Киевом сгорело сразу 10 автобусов
15.06.19 10:04

Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)
14.06.19 21:17

В Киеве осудили серийного маньяка
Фото и Видео
На аиашоу в Польше упал самолет
На аиашоу в Польше упал самолет
На аиашоу в Польше упал самолет
На аиашоу в Польше упал самолет
На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)
На Одесщине патрульный жестоко избил мужчину дубинкой (18+)
На Вышгородской пьяные парни дрались и бросались на полицейских
На Вышгородской пьяные парни дрались и бросались на полицейских
Под Киевом сгорело сразу 10 автобусов
Под Киевом сгорело сразу 10 автобусов
Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)
Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)
«Детям не давать!» Украинцев предупредили об опасности «мягкого» мороженого
«Детям не давать!» Украинцев предупредили об опасности «мягкого» мороженого
В Киево-Печерской лавре тысячи православных отпраздновали день памяти преподобного Агапита
В Киево-Печерской лавре тысячи православных отпраздновали день памяти преподобного Агапита
В Харькове железный забор рухнул на женщину с коляской и ее дочь
В Харькове железный забор рухнул на женщину с коляской и ее дочь
В Киеве призывников ловят на остановках и в метро. И силой везут на сборный пункт
В Киеве призывников ловят на остановках и в метро. И силой везут на сборный пункт
Кто-то подорвал два нефтяных танкера в Оманском заливе. И американцы знают кто
Кто-то подорвал два нефтяных танкера в Оманском заливе. И американцы знают кто
fraza.ua
Новости блогосферы
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.