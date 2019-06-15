На Вышгородской пьяные парни дрались и бросались на полицейских

В субботу утром, 15 июня, на улице Вышгородской в Киеве произошла массовая драка. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь пьяные парни устроили «разборки» друг с другом и патрульными полицейскими.

Как передает «Информатор», в дежурную часть позвонил водитель такси, который чуть не сбил молодого парня. По словам таксиста, юноша, находясь в неадекватном состоянии, бросился под колеса автомобиля и он едва успел затормозить.

Прибыв на место происшествия, патрульные задержали парня, который громко кричал и пытался оказать сопротивление. К конфликту подключились товарищи задержанного и случайные прохожие, находящиеся «под шофе».

Все это привело к массовой драке, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.

В результате инцидента полицейские задержали еще одного пьяного молодчика. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Как писала «Фраза», на Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков — его с трудом успокоила полиция.

Ранее в Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных ‒ беременная.