«Детям не давать!» Украинцев предупредили об опасности «мягкого» мороженого

Известный украинский бактериолог Оксана Вольская предупредила украинцев об опасности т. н. «мягкого» (фризерного) мороженого. Как выяснили журналисты «Фразы», популярный десерт может нанести серьезный вред здоровью человека.

Как передает «Обозреватель», особенно опасно такое «мороженое» в жаркое время года.

По словам Оксаны Вольской, «нормальное» лакомство необходимо покупать только в магазинах, обращая внимание на срок годности и условия хранения.

Кроме того, покупатели должны удостовериться, что мороженое не подвергалось повторной заморозке, поскольку в этом случае в продукте стремительно развивается патогенная микрофлора.

«Мягкое» же мороженное, изготовленное прямо в точке продажи из порошка, Оксана Вольская не рекомендует даже взрослым.

«Хочу предупредить и попросить всех родителей. Ни в коем случае не покупайте детям фризерное мороженое», ‒ заявила она.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, какие продукты могут «досрочно» свести вас в могилу.

Ранее Ульяна Супрун посоветовала есть мороженое, даже если болит горло.