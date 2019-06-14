В Харькове железный забор рухнул на женщину с коляской и ее дочь

В четверг, 13 июня, в Харькове на улице Бакулина сильный ветер повалил металлический забор на женщину с детской коляской и ее дочь. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента разместили на странице UA:Харьков в Facebook.

Сильный ураган не только повалил забор, но и снес защитную ленту, которая была натянута на этом участке.

Как отмечается, в результате инцидента были травмированы 35-летняя женщина и ее 12-летняя дочь — их доставили в больницу. К счастью, 8-месячный ребенок, который находился в коляске, остался невредимым.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 мая около 13:00 в центре Львова на случайную прохожую с одного из зданий упал камень, поранив ей голову.

11 июня, в центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе от стены дома отвалилась часть бетонной конструкции. Инцидент произошел в тот момент, когда возле Urban Cafe остановилась женщина, чтобы выпить кофе. Куски бетона чудом не упали на женщину.